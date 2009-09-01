Вийшла фінальна версія Opera 10

Норвезька компанія Opera Software випустила фінальну версію браузера Opera 10 - з елегантним інтерфейсом, що включає цілий ряд інноваційних технологій. Opera 10 доступний на 43 мовах у версіях для операційних систем Windows, Linux і Mac.

Розробники стверджують, що Opera Turbo буде корисною для всіх користувачів, незалежно від того, як часто і на якій швидкості вони працюють в мережі.

Серед інновацій Opera 10:

1. Opera Turbo - технологія компресії інформації, яка вирішує проблему повільного завантаження даних під час роботи на низькошвидкісних каналах. Opera Turbo автоматично визначає швидкість передачі даних і, у випадку її зниження, здатна стискати вміст веб-сторінки для швидшого завантаження. У лабораторних умовах технологія забезпечила прискорення до восьми разів у порівнянні з іншими браузерами.

2. Для Opera 10 розроблений новий інтерфейс зі зручним і логічним розташуванням меню та кнопок виклику опцій.

3. Opera 10 дозволяє змінювати розмір вкладок шляхом розтягування нижньої межі, або за подвійним клацанням миші. Новий браузер здатний відображати мініатюри відкритих у вкладках сайтів. За замовчуванням візуалізовані вкладки Opera 10 розміщуються вгорі екрану, але їх можна перемістити вниз або в бічні панелі, що особливо зручно під час використання широкоекранних моніторів.

Система перевірки правопису на основі відкритого словника Hunspell підтримує 51 мову, включаючи російську, українську та білоруську. З`явився в новому браузері і оновлений клієнт електронної пошти. Opera Mail володіє широкими можливостями для організації листів і контактів, а також пошуку за ними.

ТСН