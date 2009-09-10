Азербайджан може інвестувати 1 млн. дол. у цукрову галузь Сумщини

Азербайджан готовий інвестувати 1 млн. дол. у розвиток цукрової галузі в Сумській області.

Про це заявив посол Азербайджану в Україні Талят АЛІЄВ у Сумах під час зустрічі з головою обласної держадміністрації Миколою ЛАВРИКОМ, повідомили УНІАН у прес-службі Сумської ОДА.

За даними прес-служби, посол Азербайджану повідомив, що бізнесові кола цієї країни мають намір інвестувати кошти в цукрову галузь Сумщини, аби її відродити.

«Ми хочемо з наступного року взяти на Сумщині в оренду землі, щоб сіяти буряк і виготовляти з нього цукор, так необхідний як Україні, так і Азербайджану», – сказав Т.АЛІЄВ.

За його словами, для початку підприємці з Азербайджану готові інвестувати 1 млн. доларів для розвитку цукрової галузі.

«На Сумщину вибір впав не випадково: саме тут панує клімат довіри та захисту», - підкреслив посол.

Також під час перемовин прийняли рішення про те, що інвестор з Азербайджану придбає Угроїдський цукровий завод для відновлення виробництва на ньому.

Як зауважив М.ЛАВРИК, відновлення виробництва цукру в області збігається зі стратегією ОДА щодо розвитку сільського господарства. Тому, на його думку, це є «визначною подією для регіону».

У рамках візиту на Сумщину Т.АЛІЄВ відвідав Угроїдський і Віринський цукрові заводи, ЗАТ «Технологія», ВАТ «Сумське НВО імені Фрунзе» та Сумський державний університет.

За підсумками І півріччя 2009 року зовнішньоторговельний оборот Сумської області з Азербайджаном складався лише з експортних постачань і становив 3968,0 тис. дол. США.