Польща запустить швидкісне залізничне сполучення
Між найбільшими містами
Польща планує з 2012 року запустити швидкісне залізничне сполучення між найбільшими містами в країні.
За даними Gazeta Prawna, у рамках цього проекту буде закуплено 20 найсучасніших потягів із рухомим складом вартістю близько 400 млн. євро. 20% від цієї суми профінансує Європейський інвестиційний банк.
Потяги, які зможуть їхати зі швидкістю до 250 км/год., поєднають Гданськ, Варшаву, Краків і Катовіце.
Поки що з планів поєднання швидкісним залізничним сполученням «випали» Познань та Вроцлав, які в 2012 році, як Гданьськ та Варшава, прийматимуть матчі Чемпіонату Європи з футболу.
Як повідомляв УНІАН, УЄФА у травні затвердив організаторами Євро-2012 у Польщі Варшаву, Гданськ, Познань та Вроцлав.
Краків та Хожув, які знаходилися у резерві, формально втратили шанс приймати матчі, однак деякі експерти не виключають, що, зокрема, Краків ще може стати співорганізатором Євро-2012 з українським Львовом.