У Севастополі створять екологічний парк

У Севастополі в дитячому містечку «Лукомор`я» заклали «Екологічну стежку», яка в майбутньому стане основою для створення єдиного в Україні Екологічного парку.

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії закладання стежки посадили перше дерево дендрологічної колекції.

На «Екологічній стежці», як передбачається, висадили більшість дерев і рослин, що ростуть у севастопольському регіоні, обладнали стенди, макети з екології, представили продукцію безвідходного виробництва та інші експонати, мета яких - екологічне виховання підростаючого покоління, ведення здорового способу життя.

Як підкреслив на церемонії голова міської ради Валерій САРАТОВ, «закладання екологічної стежки - це початок створення єдиного в Україні Екологічного парку, який сприятиме екологічному вихованню підростаючого покоління, чого нам уже не вистачає сьогодні».

В.САРАТОВ вважає, що «депутати міської та районних рад повинні взяти своєрідне шефство над створенням, спочатку екостежки, а потім екопарку».