В Україні скоротилося поголів'я ВРХ

В Україні поголів`я великої рогатої худоби (ВРХ) за 8 місяців поточного року скоротилося на 3,6% порівняно з аналогічним періодом 2008 року, і становило 5,653 млн. голів.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, зокрема, поголів`я корів за січень-серпень ц.р. скоротилося на 5,9% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 2,865 млн. голів.

Крім того, за даними Держкомстату, поголів`я свиней в Україні за звітний період збільшилося на 7,5% – до 7,386 млн. голів, поголів`я овець і кіз – на 4,5%, до 2,061 млн. голів, а поголів`я птиці – на 5%, до 22,18 млн. голів.