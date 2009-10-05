17 жовтня Київський зоопарк святкуватиме 100-річчя від дня заснування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами першого заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, «у рамках святкування 100-річчя відбудеться урочисте нагородження переможців конкурсу дитячої творчості «Мій улюблений зоопарк» та нагородження пам’ятними відзнаками гостей заходу.

Крім того, проведуть благодійний аукціон, на якому можна буде придбати сертифікати на право надати ім’я новонародженій тварині».

Головним подарунком стане майже двометровий святковий торт, яким пригощатимуть гостей зоопарку.