У Києві викрили склад з контрафактними дисками

Співробітники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю виявили гуртове складське приміщення зі зберігання контрафактних оптичних носіїв інформації, розташоване у підвальному приміщенні житлового будинку у Києві.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України (ДСБЕЗ).

Правоохоронці вилучили товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 4,5 млн. грн., що є найбільшою партією вилученого контрафакту за останні декілька років.

Зокрема, оперативники ДСБЕЗ встановили, що двоє жителів столиці винайняли в оренду підвальне приміщення у приватного підприємця й організували у ньому гуртовий склад, де зберігали DVD-диски. Правоохоронці під час санкціонованого обшуку виявили та вилучили понад 140 тис. контрафактних примірників аудіовізуальних творів формату DVD, близько 130 тис. примірників поліграфічниx обкладинок, 135 тис. порожніх DVD-боксів та 5 тис. підроблених контрольних марок.

Крім цього, у правопорушників вилучили 2 системних блоки комп`ютерів та один ноутбук, з використанням яких за допомогою інтернету проводився облік формування замовлень та реалізації контрафактної продукції.

Згідно з попередніми даними, увесь вилучений контрафакт надходив з Російської Федерації, а після прибуття на Центральний залізничний вокзал перевозився до приміщення складу, звідки продукцію доставляли клієнтам для реалізації у роздрібній мережі на території України.

Наразі продовжують перевірку та збір матеріалів для порушення кримінальної справи за ознаками ст.ст. 176, 203-1 та 216 Кримінального кодексу України, які передбачають покарання за подібні протиправні діяння позбавлення волі терміном до шести років.