На Львівщині зафіксовано 21 випадок отруєння грибами
12:07, 19 жовтня 2009Права споживачів
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Серед них 2 – у дітей
З початку цьогорічного грибного сезону у Львівській області зареєстровано 21 випадок отруєння грибами, серед них 2 – у дітей.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 16 жовтня в реанімаційне відділення Самбірської ЦРЛ з діагнозом – гостре харчове отруєння грибами госпіталізований 34-річний житель с.Нагірне Самбірського району.
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