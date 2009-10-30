Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що зарплати та пенсії не можуть бути меншими за прожитковий мінімум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками громадських об’єднань підприємців.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні у суспільстві триває дискусія щодо доцільності підписання ним закону про підвищення соціальних стандартів.

Він сказав, що не розуміє, чому виникла така дискусія, оскільки довгі роки в Україні йшла боротьба за те, щоб зарплати та пенсії були не менше прожиткового мінімуму. «Прожитковий мінімум - це та межа, нижче якої ми не можемо опуститись з фінансових, етичних, моральних міркувань», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також зауважив, що зарплати та пенсії є набагато нижчими від рівня реального прожиткового мінімуму.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня В.ЮЩЕНКО заявив, що не буде ветувати Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати», ухвалений парламентом 20 жовтня.