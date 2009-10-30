Зарплати та пенсії не можуть бути меншими за прожитковий мінімум
Наголошує Ющенко
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що зарплати та пенсії не можуть бути меншими за прожитковий мінімум.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками громадських об’єднань підприємців.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні у суспільстві триває дискусія щодо доцільності підписання ним закону про підвищення соціальних стандартів.
Він сказав, що не розуміє, чому виникла така дискусія, оскільки довгі роки в Україні йшла боротьба за те, щоб зарплати та пенсії були не менше прожиткового мінімуму. «Прожитковий мінімум - це та межа, нижче якої ми не можемо опуститись з фінансових, етичних, моральних міркувань», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він також зауважив, що зарплати та пенсії є набагато нижчими від рівня реального прожиткового мінімуму.
Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня В.ЮЩЕНКО заявив, що не буде ветувати Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати», ухвалений парламентом 20 жовтня.