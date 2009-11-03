У Херсонську область доставили партію «Таміфлю»

У Херсонську область доставлена партія препарату «Таміфлю» для боротьби з грипом.

Про це УНІАН повідомив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олексій БЕСПАЛОВ.

За його словами, препарат у кількості 3 тис. 520 доз повністю переданий Херсонській обласній інфекційній лікарні.

Також О.БЕСПАЛОВ повідомив, що на Херсонщині станом на вечір 2 листопаду офіційно не зареєстровано жодного випадку грипу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі до міжнародного аеропорту «Бориспіль» зі Швейцарії прибув літак АН-12 із вантажем противірусного препарату «Таміфлю» у кількості 300 тис. упаковок.