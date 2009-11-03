Парфюмерно-косметична мережа ProStor відкрила магазин у Запоріжжі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, загальна площа магазину складає 150,2 кв. м., торгова - 117,4 кв. м. Це десятий магазин мережі ProStor у Запоріжжі. Перший магазин у місті відкрили в грудні 2005 році.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (м. Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфюмерії і косметики з 2005 року.

На 26 жовтня 2009 року мережа складається з 111 магазинів у 33 містах Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської областей та АР Крим. Сукупна торгова площа магазинів ProStor перевищує 18 000 кв. м.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».