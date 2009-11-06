Київська влада відновила тролейбусний маршрут №19

Київська міська державна адміністрація відновила рух тролейбусного маршруту № 19 з 6 листопада 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Тролейбуси названого маршруту курсуватимуть за схемою:

вул. Ольжича – вул. О.Теліги – вул. Дорогожицька (заїзд до Поліклініки № 9) – вул. Мельникова – вул. Чорновола – Повітрофлотський просп. – вул. Антонова (у зворотному напрямку – вул. Пітерська – вул. Єреванська – вул. Курська) – пл. Космонавтів.

Крім того, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ “дав доручення терміново розглянути та врахувати усі скарги та побажання киян щодо введення додаткових маршрутів комунального транспорту, аби мешканцям столиці було зручно добиратись до лікарень та поліклінік міста”.