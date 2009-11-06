На українсько-молдовському кордоні відкрили пункт пропуску „Розалівка”

На українсько-молдовському кордоні відбулося урочисте відкриття реконструйованого пункту пропуску „Розалівка”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби України, в заході взяв участь голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН та начальник Південного регіонального управління Віктор МИШАКОВСЬКИЙ.

Місцевий пункт пропуску „Розалівка” організаційно підпорядкований відділу прикордонної служби „Степанівка” Котовського прикордонного загону. Згідно з діючим законодавством він призначений для перетинання кордону у спрощеному порядку громадянами України і Республіки Молдова, які проживають у прикордонних районах, пішки та на власних автомобілях.

До реконструкції пропуск осіб здійснювався лише в пішому порядку. Сьогодні замість вагончика, де раніше розміщувався склад зміни, побудовано сучасну споруду із спеціальними приміщеннями.