Донецька залізниця поверне студентам гроші за невикористані поїздки

Донецька залізниця як виняток повертає пасажирам гроші за невикористану кількість поїздок за абонементними студентськими і дитячими квитками через продовження канікул у зв`язку з епідемією грипу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, кошти повертаються на підставі заяв і доданих до них документів, які підтверджують неможливість використання квитка повністю або частково.

Нагадаємо, згідно з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2009 р. №1152 «Про запобігання розповсюдженню грипу типу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення» з 2 листопада 2009 р. введено канікули на три тижні у всіх навчальних закладах незалежно від форм власності.