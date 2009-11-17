У Львові малозабезпечені можуть безплатно отримати одяг

У Львові соціально незахищені громадяни можуть безкоштовно отримати одяг, взуття та постільну білизну у «банку речей» - пункті безкоштовного одягу для бездомних та малозабезпечених.

Як повідомив під час прес-конференції голова Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста Валентин МОЙСЕЄНКО, щомісяця у «банку речей» одягається, взувається і отримують інші необхідні речі близько ста осіб.

«Банк речей» виконує функцію посередника між тими, хто потребує допомоги, та тими, хто може її надати. Як правило, до нас звертаються соціально незахищені верстви населення - інваліди, пенсіонери, одинокі, діти-сироти. І хоча на всіх потребуючих одягу та взуття не вистачає, проте більшість з них можуть безкоштовно отримати не лише це, а й постільну білизну, іграшки та інші речі, які приносять до «банку» львів‘яни. Для того, щоб отримати речі, необхідно лише надати документи, що підтверджують соціальний статус», - розповів В.МОЙСЕЄНКО.

У свою чергу, голова Франківської РДА Львова Наталія ФЕДОРОВИЧ зазначила, що Франківська райдержадміністрація, на території якої діє «банк речей», підтримує ці благодійні ініціативи, кілька років поспіль проводить збір речей, які передають в «банк» і вже проводять роботу щодо створення «банку їжі» для малозабезпечених.

«Це складне питання, слід налагодити співпрацю із СЕС, багатьма іншими відповідними службами. Однак, сподіваємося, що найближчим часом питання про відкриття «банку їжі» таки буде погоджено», - зазначила Н.ФЕДОРОВИЧ.