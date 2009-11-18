У Севастополі молоко подорожчало на 11%, яйця – на 8%

У Севастополі в жовтні цього року молоко подорожчало на 11%, курячі яйця – на 8%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Управлінні економіки Севастопольської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, в жовтні у Севастополі хліб з борошна пшеничного 1-го сорту і суміші борошна зріс в ціні на 4%, хліб з борошна пшеничного вищого сорту, цукор-пісок, сметана подорожчали на 2%, вершкове масло – на 1%.

Водночас, подешевшали рисова і гречана крупи – на 4% і 2% відповідно, а також кури – на 3%.

За даними управління, не змінилася вартість борошна пшеничного вищого сорту, макаронних виробів вищого сорту, сиру, соняшникової олії, яловичини, свинини, сала, вареної ковбаси і картоплі.