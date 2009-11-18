У Вінниці міліція вилучила 12 тис. пляшок фальсифікованої горілки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Вінницькій області, працівники служби боротьби з економічними злочинами спільно з працівниками ДАІ у м. Вінниці зупинили автомобіль «MAN», яким керував 62-річний приватний підприємець, житель м. Біла Церква Київської області.

Під час огляду автомобіля, правоохоронці виявили та вилучили 12000 пляшок горілки з ознаками фальсифікації. Працівники міліції встановили, що спиртні напої з метою реалізації перевозив 35-річний приватний підприємець.