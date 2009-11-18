В Україні виробництво соняшникової олії збільшилося на 57,4%

В Україні в січні-жовтні 2009 року виробили 2 млн. 166 тис. тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 57,4% більше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у жовтні ц.р. було вироблено 274 тис. тонн олії, що на 94,4% більше за показник вересня 2009 року і на 36,3% більше за показник жовтня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2008 році виробництво соняшникової олії скоротилося на 16,4% – до 1,8 млн. тонн, у 2007 році – зросло на 7,3%, до 2,121 млн. тонн.

Місткість українського ринку соняшникової олії фахівці оцінюють в 500-600 тис. тонн на рік.