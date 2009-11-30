На Херсонщині від отруєння грибами померла 23-річна жінка
11:19, 30 листопада 2009Права споживачів
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Це вже третій летальний випадок
У Херсонський області від отруєння грибами померла 23-річна жінка.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, 28 листопада в смт. Білозерка від отруєння грибами у районній лікарні померла 23-річна жінка, яка знаходилася на лікуванні у реанімаційному відділенні з 23 листопада.
За даними Головного управління МНС в Херсонській області, це вже третій в регіоні летальний випадок від отруєння грибами з початку року.
Загалом в області з початку року від отруєння дикорослими грибами, враховуючи останній випадок, постраждали 44 особи, серед яких 10 дітей.
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