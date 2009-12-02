Українським виробникам не вистачає сировини для масла

Через дефіцит сировини українські виробники молокопродуктів не можуть заповнити внутрішній ринок масла.

Така думка директора департаменту торгівлі і виробництва групи компаній «Агрополіс» (ТМ «Щедрий вечір») Віктора СМИРНОВА, повідомила УНІАН прес-служба компанії.

«Ми можемо збільшити виробництво продукції у декілька разів, але варто враховувати той факт, що зараз багатьом виробникам в Україні не вистачає сировини. Основною причиною такої тенденції є зниження поголів`я корів, яке за останні десять місяців 2009 р. вже знизилося на 4,5%. Також осінній період характеризується сезонністю у виробництві молока. Щороку, починаючи з середини вересня, пропозиція молока на ринку падає в середньому на 35%, а пік дефіциту сировини найгостріше відчувається в грудні», - сказав В.СМИРНОВ.

У компанії нагадали, що за даними Союзу молочників України, імпорт вершкового масла за останні 9 місяців 2009 р. склав близько 15 тис. тонн на суму близько 38 млн. дол. Основним імпортером масла є Республіка Білорусь – 13 тис. 971 тонна на суму близько 36 млн. дол. Також на український ринок імпортується продукція з країн Західної Європи.