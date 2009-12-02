“Оболонь” запустила сайт про відповідальне споживання пива

У кінці листопада компанія «Оболонь» запустила сайт, присвячений культурі споживання пива, а також відповідальному ставленню до будь-яких напоїв, що містять алкоголь. Це перший в Україні подібний інтернет-ресурс від компанії-виробника пива, повідомили УНІАН в прес-службі компанії. Сайт у трьох мовних версіях доступний за адресою www.enjoyobolon.com.

“Відомо, що пиво за умови його помірного споживання приносить людям насолоду і допомагає радіти життю. Компанія «Оболонь» як один із найбільших виробників пива в Україні також усвідомлює і те, що неправильне поводження з пивом може нести певні ризики для здоров’я та життя людини. Тому ми прагнемо розповісти якомога ширшому загалу споживачів про відповідальне ставлення до хмільного напою та алкоголю взагалі, і таким чином підвищувати культуру вживання пива в Україні. Саме для цього і створено сайт «Споживай відповідально!», - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що простий і зручний у користуванні інтерфейс сайта допомагає знайти саме ту інформацію, яка найбільше цікавить відвідувача. Пройшовши сторінку ініціалізації, яка допускає для подальшого перегляду сайта тільки повнолітніх осіб, відвідувач може легко знайти потрібну тему – від технології приготування пива на заводі «Оболонь» до впливу напою на організм людини. Розділ про відповідальне споживання поданий у вигляді плюсів та мінусів, які розкривають можливі позитивні та негативні наслідки різного ставлення до пива. Також на сайті можна прочитати чимало корисної інформації про хмільний напій та світові традиції пивоваріння, останні новини компанії «Оболонь», думки експертів.

Візуалізація сайта виконана в єдиному стилі із концепцією логотипу «Споживай відповідально!», який розміщується на етикетках усієї пивної продукції ЗАТ «Оболонь». Проста для сприйняття графіка та відсутність обтяжливих елементів допомагають відвідувачам швидше знаходити інформацію і самостійно аналізувати прочитане, вирішуючи для себе важливі питання споживання пива та алкоголю в цілому.

Довідка УНІАН.ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.