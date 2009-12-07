Лише два з десяти зразків молока отримали оцінку “відмінно”

Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз «Тест» відібрав для перевірки 10 популярних марок пастеризованого молока жирністю 2,5%, які продаються в магазинах столиці. Серед протестованих: «Літній день», «Повна чаша», «Простоквашино», «Біла лінія», «Лукавиця», «Слов’яночка», «Добряна», «Яготинське», «Веселий молочник» та «Білосвіт».

Вивчати зразки, як завжди, почали з маркування. Тільки один із 10 зразків — молоко «Лукавиця» — зроблений за Держстандартом (ДСТУ 2661-94), в інших випадках виробники скористалися ТУ — технічними умовами. Чотири марки — «Літній день», «Повна чаша», «Простоквашино» і «Біла лінія» — позиціонують себе як «молоко пастеризоване «Українське», — воно проходить вищу температурну обробку, але в межах, допустимих для пастеризації.

Щодо органолептичних показників, то всі дегустатори поставили оцінку «відмінно» таким зразкам, як «Повна чаша», «Лукавиця» і «Слов’яночка». До чотирьох зразків були невеличкі зауваження до смакових особливостей.

Попри те, що всі зразки, судячи з маркування, мали «запас міцності», деякі з них скисли задовго до закінчення терміну реалізації. Так, молоко «Простоквашино» виявилося кислим, хоча до закінчення терміну реалізації залишалося ще п’ять днів (загальний термін зберігання, як зазначено на етикетці, 12 діб). Істотно було знижено оцінку за органолептикою молоку «Добряна», яке мало не тільки кислуватий смак, а й сторонні відтінки запаху. Молоко «Яготинське» не було кисле, але мало неприємний, відштовхуючий запах, тому за органолептику отримало оцінку «погано».

На думку експертів, такий смак молоко може мати з різних причин. Основні з них — низька якість сировини, порушення санітарних норм на виробництві.

“Це, зокрема, підтверджує і той факт, що в «несмачної трійці» було виявлено проблеми з мікробіологічними показниками: у зразках молока «Добряна», «Простоквашино» і «Яготинське» не тільки знайшли бактерії групи кишкової палички (БКГП), а й виявили перевищення норм за МАФАМи (мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми). Перевищення за МАФАМи було зафіксовано також у зразку молока «Білосвіт»”, - розповідає керівник Центру Валентин Безрукий.

Для того, щоб визначити, чи немає в молоці порошку, достатньо перевірити зразки молока на жирність і кислотність, оцінити мікробіологічну безпеку, перевірити наявність соди, консервантів і антибіотиків, кажуть експерти.

Відомо, що жирність впливає на ціну молока на всіх етапах — від заготівлі до продажу готового продукту. Найчастіше відсоток жиру знижують найпримітивнішим методом — розбавляють молоко водою. Експерти відзначають, що в попередні роки під час тестування регулярно виявлялася занижена кількість жиру. Цього разу кожен із 10 зразків мав той показник жирності, який було зазначено на маркуванні. Тішить також, що в жодному зразку не виявили соди, якою, як відомо, інколи намагаються врятувати молоко від скисання.

“Судити про якість і безпеку молока можна тільки в тому разі, коли воно пройшло перевірку на наявність антибіотиків і сульфамідних речовин, — коментує результати керівник експертно-аналітичного відділу центру «Тест» Ніна КІЛЬДІЙ, — Ці показники ми перевіряли з допомогою дельвотесту. У трьох випадках якісна реакція виявилася позитивною, «попалися» «Літній день», «Лукавиця» і «Веселий молочник». Але це зовсім не означає, що виробник навмисне додав у молоко антибіотики, швидше за все, причина полягає в самій сировині: якщо корів лікують антибіотиками, залишки цих речовин переходять у молоко. Очевидно, виробники повинні були ретельніше контролювати якість сировини.

З десяти зразків усього два отримали загальну оцінку «відмінно» — це «Повна чаша» і «Слов’яночка». Молоко «Лукавиця» хоча й виявилося смачним, але, разом зі зразками «Літній день» і «Веселий молочник», не витримало перевірки дельвотестом на антибіотики, тому загальна оцінка – «погано». Молоко «Білосвіт» теж отримало «погано» через проблеми з мікробіологією. Наступні три зразки — «Добряну», «Простоквашино» і «Яготинське» — підвела не тільки мікробіологія, а й органолептика, загальна оцінка була знижена до «дуже погано».

“Дзеркало тижня”