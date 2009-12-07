У Луцьку вчетверте пройшов фестиваль любителів сала

У Луцьку на вихідних вчетверте відбувся фестиваль любителів сала «З любов’ю до… сала».

Як передає кореспондент УНІАН, головною стравою чемпіонату став кількаповерховий салбургер площею 68 квадратних метрів, на верхівці якого автори виклали із сала та хліба силует Луцького замку.

Під час фестивалю визначали переможців у декількох номінаціях. Відтак, найважчим саломаном-товстуном визнана 33-річна волинянка Наталія БУКРАБА, маса тіла якої сягає 178 кг. А найшвидшим споживачем сала став Михайло КИДЕНЬКО з Ковеля, який з’їв кілограмову скибу сала за 16 хвилин 42 секунди. Хоча зареєстрованих рекордів побити не вдалося, однак і організатори, і учасники дійства залишились задоволеними.

Організатор конкурсу Віталій ІВАНИЦЬКИЙ зазначив, що торік конкурсантам вдалося скласти лише 23 метри «салбургера», тоді як рекордом є бутерброд з сала довжиною 73 метри. Цьогорічний витвір із сала майже наблизився до рекорду.