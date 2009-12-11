У Кіровоградській області скоротилось виробництво м’яса

У Кіровоградській області в січні-листопаді 2009 року виробництво м`яса в порівняннімз аналогічним періодом минулого року скоротилося на 8,4% до 50 тис. тонн, яєць - на 1,5% до 421,9 млн. шт.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Водночас, за вказаний період господарства всіх категорій області збільшили виробництво молока на 0,4% (всього вироблено 327,7 тис. тонн).

Співвідношення загальної кількості вирощеної худоби і птаці до реалізації на забій в сільськогосподарських підприємствах склало 141,1% (минулого року – 104,4%).

За 11 місяців в області збільшилася чисельність поголів`я великої рогатої худоби на 1,7% і склала 139,4 голів, свиней – на 9,3% (240,1 тис.), овець і кіз – на 10,8% (44,2 тис.), птиці всіх видів – на 22,9% (5227,9 тис.). Кількість корів скоротилася на 1,5% (72,8 тис. голів).

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася продуктивність худоби в сільськогосподарських підприємствах. Надій молока від однієї корови (по середньому поголів`ю) збільшився на 289 кг (на 9,3%) і склав 3410 кг.