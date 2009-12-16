У Львові без опалення залишилися мешканці 78 багатоповерхівок

Сьогодні вночі через прорив на магістральній тепловій мережі житлового мікрорайону «Сихів» у Львові 78 житлових багатоповерхових будинків залишилися без тепла і гарячої води.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Аварійні бригади «Львівтеплоенерго» розпочали роботи з ліквідації прориву.

Сьогодні у Львові температура повітря вночі 14-16° морозу, вдень до 9° морозу.

Львівська міськрада звернулася до мешканців будинків, які залишилися без опалення, із закликом «для збереження тепла в будинках щільно зачинити вікна у квартирах, вхідні двері в під’їздах, а також оглядові вікна в підвалах і на горищах».