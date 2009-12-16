У Полтаві ялинки оброблятимуть спеціальним сморідним розчином
14:21, 16 грудня 2009Права споживачів
0 0
Для попередження вирубки
У Полтаві для попередження вирубки ялинок їх обробляють спеціальним сморідним розчином.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськради Полтави.
За словами керівника комунального підприємства «Декоративні рослини» Сергія СІЛАЄВА, вже оброблено 60% дерев, і до кінця тижня роботи буде завершено.
«Така обробка дає належний ефект - за останні п`ять років, принаймні в центрі Полтави, не вирубано жодної ялини», - відзначив С.СІЛАЄВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter