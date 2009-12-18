“Фокстрот” відкриє супермаркет у Чернівцях

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» 19 грудня цього року відкриє супермаркет побутової техніки та електроніки в Чернівцях.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, магазин торговою площею 1231 кв. м знаходиться на другому поверсі нового торгово-розважального центру DEPOT на вул. Головна, 265. Біля ТРЦ розташована автостоянка на 200 місць.

За даними компанії, урочисте відкриття ТРЦ проходитиме впродовж 18-19 грудня, а урочисте відкриття супермаркету – 19-22 грудня.

До кінця 2009 року компанія «Фокстрот. Техніка для дому» планує відкрити ще один супермаркет в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, Depot Development Group, що входить до групи компаній «Фокстрот», 18-19 грудня 2009 року відкриє ТРЦ «DEPOt Center» в Чернівцях.

Загальна площа трирівневого ТРЦ складає більше 20 тис. кв. м, орендна площа – 15,9 тис. кв.м. ТРЦ розташований на ділянці площею 1,6 га, в рамках реконструкції одного з корпусів заводу «Електронмаш».

Довідка УНІАН. Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована в 1994 році, займається роздрібним продажем аудіо-, відео-, побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. Станом на 16 листопада 2009 року компанія налічує 270 торгових точок, з них мережа «Фокстрот. Техніка для дому» – 201 супермаркет, мережа «FoxMart» – 36 гіпермаркетів, стічні центри «Техношара» – 30, салони «Фокстрот. Цифрова техніка» – 3. Компанія представлена в 102 обласних і районних центрах України, загальна торгова площа об`єктів складає більше 200 тис. кв. м.

У 2007 році компанія вийшла на міжнародну арену і представлена в Молдові. Частка ринку кінцевого споживання побутової техніки і електроніки складає 20%.