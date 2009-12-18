Новий ролик від ТМ «Оболонь» - «Злива»
Зумій побачити справжню красу
8 грудня в ефір провідних українських телеканалів вийшов новий іміджевий ролик ТМ «Оболонь» під назвою «Злива».
У ситуації передвиборчої метушні ролик звертає увагу глядача на вічні людські цінності – сім’ю, дружбу, Батьківщину. Коли змивається штучність та непотрібний блиск, ми бачимо справжню сутність і красу навколишнього світу, а сірість і монотонність перетворюється на яскраві барви життя. Саме тоді розумієш, що є цінності, які лежать в основі усіх наших починань.
«Не випадково, що заклик цінувати в житті справжнє звучить саме від торгової марки «Оболонь». Це бренд, який з’явився на ринку України раніше за інші, і тому вже встиг стати для українських любителів пива однією з непорушних цінностей», - зазначив начальник відділу маркетингу пива ЗАТ «Оболонь» Олексій Безуглий.
Ролик можна подивитися тут: http://www.youtube.com/watch?v=vlC4IxAMY-I
Творча група:
ЗАТ «Оболонь»
Начальник відділу маркетингу пива – Олексій Безуглий
Бренд-менеджер категорії – Антоніна Осиховська
Adam Smith Advertising
Креативный директор - Влад Ворожбієв
Керівник проекту - Юлія Замостяна
ESSE House Production
Генеральний продюсер – Віталій Шереметьєв
Продюсер – Євген Тебякін
Режисер - Артур Новіков