Новий ролик від ТМ «Оболонь» - «Злива»

14:00, 18 грудня 2009
Права споживачів
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Зумій побачити справжню красу

8 грудня в ефір провідних українських телеканалів вийшов новий іміджевий ролик ТМ «Оболонь» під назвою «Злива».

У ситуації передвиборчої метушні ролик звертає увагу глядача на вічні людські цінності – сім’ю, дружбу, Батьківщину. Коли змивається штучність та непотрібний блиск, ми бачимо справжню сутність і красу навколишнього світу, а сірість і монотонність перетворюється на яскраві барви життя. Саме тоді розумієш, що є цінності, які лежать в основі усіх наших починань.

«Не випадково, що заклик цінувати в житті справжнє звучить саме від торгової марки «Оболонь». Це бренд, який з’явився на ринку України раніше за інші, і тому вже встиг стати для українських любителів пива однією з непорушних цінностей», - зазначив начальник відділу маркетингу пива ЗАТ «Оболонь» Олексій Безуглий.

Ролик можна подивитися тут: http://www.youtube.com/watch?v=vlC4IxAMY-I

Творча група:

ЗАТ «Оболонь»

Начальник  відділу маркетингу пива – Олексій Безуглий 

Бренд-менеджер категорії – Антоніна Осиховська 

Adam Smith Advertising

Креативный директор - Влад Ворожбієв

Керівник  проекту - Юлія Замостяна

ESSE House Production

Генеральний продюсер – Віталій Шереметьєв

Продюсер – Євген Тебякін 

Режисер - Артур Новіков 

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