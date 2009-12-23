Закупівельні ціни на молоко до кінця січня можуть зрости на 10%

Закупівельні ціни на молоко до кінця січня виростуть на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив у вівторок на прес-конференції в Києві керівник групи експертів асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир ЛАПА.

«Ціни на молоко можуть зрости приблизно на 10% впродовж місяця, після чого сезонне збільшення виробництва молока може зупинити цю тенденцію», - сказав він. При цьому він додав, що багато що залежатиме від тенденцій на світовому ринку, де на сьогодні спостерігається зростання цін на молочні продукти, оскільки багато українських підприємств експортують свою продукцію, і, зокрема, за 10 місяців експорт твердих сирів склав 63 тис. тонн.

На думку В.ЛАПИ, українська тенденція – результат світової, і в Україні першими підвищили закупівельні ціни на сировину підприємства, які орієнтуються на експорт. «Підприємства, які експортують продукцію, дають на молочну сировину таку ціну, яку не можуть платити підприємства, орієнтовані на внутрішній ринок», - відзначив експерт, додавши, що підвищення цін на сировину призведе до підвищення цін на готову продукцію.

Як повідомляв УНІАН, ціни на молочну сировину зросли на 10-15% за останні декілька тижнів.