"Живчик" дарує новорічні листівки

Напередодні Нового року «Живчик» підготував сюрприз усім своїм шанувальникам. Завітавши на офіційний сайт «Живчика» www.zhivchik.ua, кожен відвідувач може привітати усіх своїх друзів з Новим роком, власноруч створивши привітальну новорічну листівку, або відправивши стандартну листівку від «Живчика» з побажаннями веселих свят. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

А перші десять учасників, що привітали найбільшу кількість своїх друзів з 15 по 23 грудня 2009 року, отримують картку мережі Brocard на 250 грн., яку можна буде обміняти в мережі на будь-які подарунки до 31 січня 2010 року. Учасник, який відправить найбільшу кількість листівок в період з 15 грудня 2009 року по 15 січня 2010 року, гарантовано отримує портативний DVD-програвач.