Ціни на шоколад можуть зрости на 15-25%

За оцінками УкрАгроКонсалту, ціни на шоколад та какаовмісні кондитерські вироби можуть зрости на 15-25%.

Експерти пояснюють можливе подорожчання тим, що світові ціни на какао встановили 35-річний максимум. "На фоні зростання цін на цукор та молоко, які входять в рецептуру кондитерських виробів, ласунам доведеться не солодко”, - вважають експерти.

Як повідомляв УНІАН, світові ціни на какао встановили 35-річний максимум. Про це йдеться в щотижневому огляді компанії «Універ Капітал». Підгрупа колоніальних товарів - какао, цукор, кава, бавовна і т.д. - дуже сильно зросла в ціні, а деякі ціни навіть встановили нові багаторічні максимуми. «Найсильніший результат був відмічений за какао, де встановлений новий 35(!)-річний максимум цін», - наголошують в огляді.

Експерти відзначають, що какао традиційно один з найбідніших товарів, який завжди продавався на межі собівартості виробництва, що включає практично дармова африканська праця. Тому чинник долара (мається на увазі останнє півріччя), що подешевшав, позначився на цьому товарі найсильніше.

«Багаторічний максимум є віддзеркаленням світової інфляції в чистому вигляді. Трейдери також відзначають вузькість ринку, легкість маніпуляції цін великими фондами. Проте, з фундаментальної точки зору, рух виправданий, оскільки останні оцінки показали зниження врожаю сезону 2009-2010 року, тоді як товарні залишки і так нижчі за норму», - пояснили експерти. Крім того, осідання в штаті Сан-Паулу (Бразилія) призвели до нових річних максимумів на цукор, каву та апельсиновий сік.