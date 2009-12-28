Житель Білорусі зробив ялинку з пляшок з-під шампанського (фото)

Житель Ошмян (Білорусь) у себе в дворі спорудив гігантську ялинку з порожніх пляшок з-під шампанського. За словами автора ідеї Віктора СИНКЕВИЧА, щоб «виростити» ялинку в натуральну величину, йому знадобилось два місяці. Збір лапок-пляшок, яких знадобилося 1,75 тис. штук, зайняв у дизайнера-любителя два роки.

В.СИНКЕВИЧ розповів, що основними постачальниками пляшок були молодята, які після весіль звозили порожню склотару дизайнерові.

Спочатку талановитий конструктор зробив каркас з дроту, потім до нього прикріпив пляшки, закриваючи поліетиленовими кришками, щоб всередину не потрапляла вода.

Незвичайний винахід вже став місцевою визначною пам`яткою. Сусіди і знайомі цікавляться рецептами створення такого вічнозеленого дерева. Цілком можливо, що дизайнер стане законодавцем екологічного напряму в моді на прикрашення дворів малими архітектурними формами. За словами винахідника, він має намір продовжити творчість будівництвом темно-зеленого будинку.

Телеграф