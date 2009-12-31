Підвищення цін на спирт призведе до незначного подорожчання горілки

Підвищення цін на спирт на 15% призведе до незначного подорожчання горілки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба концерну «Укрспирт» з посиланням на фахівців компанії.

“Очікується підвищення вартості 1 декалітра спирту в середньому на 8 грн. Таким чином, вартість одного літра спирту збільшується на 80 копійок. Під час виробництві 1 пляшки горілки міцністю 40% місткістю 0,5 літра використовується 0,2 літра спирту етилового. Таким чином, збільшення витрат виробників горілки за статтею "Спирт етиловий" складе 16 копійок на одну пляшку”, - сказав заступник голови концерну “Укрспирт” Володимир МАХОВКА.

Згідно з інформацією «Укрспирту», в четвертому кварталі 2009 року середня гуртова ціна спирту сорту “люкс” на спиртних заводах концерну складає близько 71 грн. за 1 декалітр спирту при середній закупівельній ціні зерна 1015 грн. за 1 тонну. При цьому, за оцінками фахівців «Укрспирту», в першому кварталі 2010 р. прогнозується зростання цін на зерно, а також на енергоресурси (газ) і транспортні послуги. Враховуючи це, «збереження спиртними заводами цін на рівні четвертого кварталу 2009 року призведе до подальшого вимивання обертових коштів підприємств і приведення працюючих підприємств до банкрутства».

Як повідомляв УНІАН, концерн спиртної і лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» підвищує відпускні ціни на спирт на 15% – до 79 грн. за декалітр з 1 січня 2010 року. При цьому концерн пропонує споживачам спирту підписати доповнення до договору про постачання спирту класу «люкс» за новою ціною. Інакше постачання не здійснюватимуть.

За оцінками асоціації «Укрводка», підвищення цін на спирт призведе до подорожчання лікеро-горілчаної продукції з 2010 року на 15%.

На думку фахівців асоціації, нові ціни є економічно необґрунтованими. «Ситуація на сировинних ринках дозволяє стверджувати, що і в першому кварталі 2010 року вартість сировини і матеріалів, здатних впливати на ціноутворення, залишиться на колишньому рівні», – йдеться в повідомленні асоціації.

У асоціації відзначили, що в умовах економічної кризи купівельна спроможність населення істотно знизилася, а внаслідок різкого збільшення ставки акцизного збору з липня 2009 року алкогольна продукція вже помітно додала в ціні. «Політика концерну «Укрспирт» в ціноутворенні призведе до подальшого підвищення вартості горілки і зробить легальну продукцію ще недоступнішою для більшості населення. На ринку пануватиме фальсифікат, а надходження до бюджету від реалізації продукції скоротяться», – вважають в асоціації.