До Нового року у Києві ліквідують наслідки негоди

Влада Києва обіцяє до нового року закінчити ліквідацію наслідків негоди у місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне доручення дав перший заступник голови КМДА Денис БАСС на оперативній нараді, що відбулась у мерії за участю керівників профільних управлінь та комунальних підприємств.

Для забезпечення повноцінної життєдіяльності столиці усі комунальні служби міста працюватимуть цілодобово, у вихідні та святкові дні.

За останню добу до Служби допомоги мера киянам (15-51) надійшло чимало скарг щодо ліквідації снігових завалів, розчищення доріг, прибирання звалених негодою дерев тощо. Д.БАСС доручив, окрім поточної ліквідації наслідків снігопаду, розглянути кожну скаргу окремо та направити групи фахівців за відповідними адресами.

За словами Д.БАССА, до розчищення звалених дерев, прибирання зупинкових комплексів та інших робіт влада додатково залучить близько 500 працівників Головного управління з питань благоустрою.

«Незважаючи на досить складні умови, основні снігові завали та інші наслідки стихії ми плануємо ліквідувати до Нового року», – наголосив він.

Загалом у Києві було зафіксовано 638 поривів електромереж та 38 збитих опор. Станом на сьогодні 300 ушкоджень вже ліквідовано. До нового року всі ремонтні роботи закінчать.

За словами Д.БАССА, наразі розглядається можливість використання евакуаторів КП «Київтранспарксервіс» для переміщення автомобілів, припаркованих на узбіччі доріг, під час прибирання проїжджої частини.