В Алушті шостий день не ходять тролейбуси

Рух тролейбусів в Алушті і передмісті припинили з 31 грудня через крадіжку більш як 500 метрів проводу.

Як передає кореспондент УНІАН, генеральний директор «Кримтроллейбуса» Юрій КОСМАЧЕВСЬКИЙ заявив журналістам, що підприємство не може самостійно відновити мережі.

«Тролейбуси стоятимуть доти, доки не буде знайдено винуватців», – сказав Ю.КОСМАЧЕВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 22 грудня невідомі зрізали 245 м контактної електромережі в районі Професорського куточка (Велика Алушта). Через це декілька днів там не ходили тролейбуси.