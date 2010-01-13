Янукович обіцяє виплатити підвищені пенсії та зарплати

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє в разі перемоги на президентських виборах виплатити підвищені пенсії та зарплати, які мали бути нараховані з 1 листопада минулого року за новим законом .

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це йдеться у зверненні В.ЯНУКОВИЧА до співвітчизників.

“Як новообраний Президент України я забезпечу негайне проведення перерахунку пенсій, зарплат та соціальних допомог з 1 листопада 2009 року, їх виплату та виплату заборгованості, індексування на рівень інфляції», - запевнив лідер ПР.

В.ЯНУКОВИЧ обіцяє, що “кожній людині будуть повернуті вкрадені гроші, а винні високопосадовці будуть притягнуті до суворої відповідальності”.

Лідер Партії регіонів зазначає, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО продовжує “злочинну практику” невиконання норм Закону «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати» та позбавляє 14,5 мільйонів громадян підвищених зарплат, пенсій і соціальних допомог.

За його словами, можновладці проводять ганебну політику обдурювання та знущання над мільйонами простих українців.

В.ЯНУКОВИЧ зазначає, що внаслідок таких дій уряду українські громадяни отримують мінімальні пенсії і зарплати на тому ж рівні, який було встановлено майже два роки тому. “І це в той час, коли ціни на продукти харчування та товари першої необхідності зросли майже вдвічі. Тільки у листопаді, грудні минулого року ці злодії, які знаходяться при владі, витягнули з кишені кожного українського пенсіонера 75-150 гривень, а з 1 січня 2010 року, коли мінімальна пенсія склала 695 гривень, пенсіонери втрачають ще 150-300 гривень щомісяця», - підкреслюється у зверненні.