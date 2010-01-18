У Львівській області бензин і дизпаливо подорожчали на 5-7%

За результатами проведеного моніторингу цін на нафтопродукти, за період з 31 грудня 2009 р. по 14 січня 2010 р. в Львівській області спостерігається зростання середніх роздрібних цін на нафтопродукти.

Про це повідомили УНІАН в Державній інспекції з контролю за цінами в Львівській області.

За даними Держінспекції, ціна на дизпаливо зросла з 5,87 до 6,28 грн./л, або на 6,9%; бензин марки А-76/80 – з 5,98 до 6,33 грн./л, або на 5,9%; бензин марки А-92 – з 6,51 до 6,85 грн./л, або на 5,2%; бензин марки А-95 – з 7,06 до 7,41 грн./л, або на 4,9%.