На Чукотці почали виробництво тушкованого м'яса з оленини

Цех з виробництва тушкованого м`яса з місцевої оленини відкрився в Анадирі (центр Чукотського автономного округу), що дозволить повністю забезпечувати Чукотку м`ясними консервами власного виробництва, а також реалізовувати до 200 тисяч банок тушкованого м`яса з оленини на рік за межами регіону, повідомив у вівторок заступник директора ДП ЧАО "Чукотопторг"Олег ГУБІЄВ, передає РІА Новини.

"Виробнича лінія вже почала роботу, правда поки підприємство працює "на склад", оскільки процес ліцензування лінії ще не повністю завершений. Проте, вже в кінці січня перша продукція повинна з`явитися на полицях чукотських магазинів", - сказав О.ГУБІЄВ.

За його словами, за день цех може випустити дві тисячі банок тушкованого м`яса, а за рік - близько 300 тисяч банок. Така кількість навряд чи може бути спожита на Чукотці. За попередніми розрахунками в Анадирі та районах округу реалізують приблизно 100 тисяч банок. Для решти продукції гуртовикам потрібно буде шукати ринки збуту на материку. Проте, співробітники “Чукотопторгу” розраховують, що їхня нова продукція матиме попит і за межами округу, оскільки у виробництві використовується виключно екологічно чиста оленина, яка до того ж вважається м`ясом дієтичним, а технологія не передбачає додавання в тушковане м`ясо сої та консервантів.

О.ГУБІЄВ повідомив, що приблизна вартість - від 95 до 100 рублів за банку, що не дуже дорожче за привезене тушковане м`ясо з яловичини. Він додав, що рішення про випуск в Анадирі тушкованого м`яса з оленини було ухвалене рік тому, але устаткування цеху, сертифікація і стандартизація в профільних установах Анадиру, Хабаровська та Москви потребувало тривалого часу.

За оцінками Департаменту сільськогосподарської політики і природокористування Чукотського автономного округу, сьогодні вже більше чверті продовольчого балансу регіону складає продукція власного виробництва. Чукотка забезпечує себе такими видами продовольчих товарів, як м`ясо і м`ясопродукти, риба, кисломолочна продукція та яйця.