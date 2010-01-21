“Оболонь” повернула статус лідера з виробництва пива в Україні

У 2009 році пивна галузь України продовжила зазнавати значного впливу економічної кризи, через що, за даними компанії «Оболонь», одного з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв, відбулось загальне падіння виробництва пива на 6,3%. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, саме у 2009 році відбулось зменшення купівельної здатності населення через зниження реальних доходів. А звуження кредитних програм банків зумовило обмеження оборотних коштів. На додачу до цього уряд ініціював у розпал пивного сезону з порушенням закону підвищення акцизів на пиво у два рази, що спричинило і збільшення цін на продукцію.

«Корпорація «Оболонь» вперше в своїй історії зазнала падіння виробництва пива - в 2009 році на 14,8%. Але у листопаді та грудні «Оболонь» повернула собі лідируючі позиції на внутрішньому ринку. За часткою випуску пива в Україні компанія «Оболонь» стала першою в Україні з показником 37,2%», - йдеться у повідомленні компанії.

Крім того, «Оболонь» закріпила свій статус найбільшого експортера пива з України. В 2009 році компанія успішно розвивала експортну програму і реалізувала за кордоном 80% пива, що експортується з України.

Іншим досягненням корпорації «Оболонь» можна вважати успішний розвиток ТМ «Zibert». Завдяки цьому «Пивоварня Зіберта» (дочірнє підприємство ЗАТ «Оболонь» у м. Фастів (Київської обл.) збільшила виробництво за рік майже у 4 рази. Це досягнення дозволило ТМ «Zibert» зайняти у грудні 7% ринку пива в Україні і навіть вийти на зовнішні ринки.

«Корпорація «Оболонь» має всі можливості, щоб утримати позитивну динаміку останніх місяців. За результатами грудня 2009 року «Оболонь» є лідером ринку пива в Україні, і ми випередили основного конкурента на 4,6%. Крім цього, незважаючи на кризу, компанія «Оболонь» закінчила 2009 рік із прибутком. Ми з впевненістю дивимось у майбутнє і ставимо за ціль цього року досягти зміцнення позиції «Оболоні» на внутрішньому та зовнішньому ринках», - додав президент ЗАТ «Оболонь Олександр СЛОБОДЯН.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води.

До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Zibert», «Magnat», «Bitburger», «hike premium», «Десант», «Живчик», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.