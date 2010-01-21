ВР заборонила продаж пива дітям до 18 років

Верховна Рада України внесла зміни до ряду законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" проголосували 359 народних депутатів з 437 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що слабоалкогольні напої – алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 1,2 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 сантиметрів кубічних, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю.

Законом забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у закладах охорони здоров`я; у навчальних та освітньо-виховних закладах; у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення), на зупинках транспорту, у підземних переходах; у закладах культури; у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі); у ліфтах і таксофонах; на дитячих майданчиках; на спортивних майданчиках: у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установах. При цьому, забороняється куріння тютюнових виробів у ліфтах і таксофонах; у закладах охорони здоров`я; у навчальних та освітньо-виховних закладах; на дитячих майданчиках; на спортивних майданчиках; у під’їздах житлових будинків; у підземних переходах; у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Згідно з законом, забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів особами, які не досягли 18 років.

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів.