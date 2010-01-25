У Черкаській області викрили підпільний горілчаний цех

Понад 6 тисяч літрів незаконно виготовленої горілки вартістю більше 100 тис. грн. вилучили працівники податкової міліції в місті Умань Черкаської області .

Як передає кореспондент УНІАН, за даними прес-служби ДПА області, більше року 40-річний житель Умані незаконно виготовляв та продавав горілку власного виробництва. Як з’ясувалося, підпільний цех з розливу фальсифікату чоловік облаштував безпосередньо у власній квартирі. Виготовлену власноруч водно-спиртову суміш він продавав місцевому населенню по 16 гривень за літр у пластиковій або скляній тарі. Після того, як попит на його продукцію зріс, а обсягів виробництва в квартирі не вистачало, чоловік орендував ще й приватний будинок, де налагодив виробництво фальсифікованої горілки.

Податківці вилучили знаряддя та обладнання, що використовувалися у процесі виробництва фальсифікату. За даним фактом порушено кримінальну справу, організатору підпільного цеху загрожує від 5 до 10 років тюремного ув’язнення.