На Дніпропетровщині шили взуття під логотипами відомих торгових марок

У Дніпропетровській області викрито подружжя та їхнього сина, які організували підпільний цех з виробництва взуття з незаконним використанням фірмових знаків двох відомих торгових марок.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, взуття вони реалізовували на ринках Дніпропетровської та Одеської областей.

Із цеху вилучили 621 пару взуття на загальну суму майже 200 тис. грн.

Правопорушників затримали. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.