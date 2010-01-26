У Черкасах вилучили більше 25 тисяч фальсифікованих акцизних марок

У Черкасах на одній із закупівельних баз співробітники податкової міліції вилучили більше 25 тисяч фальсифікованих акцизних марок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі податкової міліції Черкаської області, податківці попередили факт незаконного збуту марок акцизного збору 46-річним жителем Черкас. У нього знайшли 25 тисяч 99 штук акцизних марок з ознаками підробки. За результатами експертного дослідження вилучені марки акцизного збору виявилися фальсифікованими.

Проти чоловіка порушили кримінальну справу, триває слідство.