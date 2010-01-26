На Львівщині забракували 13,7% перевіреної продукції

16:39, 26 січня 2010
Права споживачів
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Протягом 2009 року

Протягом 2009 року інспектори державного нагляду ДП „Львівстандартметрологія” перевірили харчової продукції на суму 31 млн. 722 тис. 308 грн. Вартість забракованої продукції склала 4 млн. 371 тис. 42 грн. (13,7%).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держспоживстандарту України.

За повідомленням, протягом минулого року інспектори державного нагляду за якістю продукції провели 256 первинних перевірок. Порушення вимог чинної нормативної документації (НД) виявили під час 209 перевірок (81,6%).

Основні недоліки, через які була забракована продукція: порушення фізико-хімічних і органолептичних показників та вимог до маркування харчових продуктів (близько 40%); понад 30% перевіреної промислової продукції не відповідали вимогам НД через недотримання вимог до маркування та геометричних параметрів, проведення випробувань, а також порушення правил обов`язкової сертифікації; понад 20% перевіреної продукції мали дефекти зовнішнього вигляду та недоліки метрологічного забезпечення.

Зокрема, державний нагляд за якістю води питної при подачі в мережу, проведений на одному з комунальних підприємств Львівської області, встановив, що перевірені 294,2 м³ води не відповідають вимогам ГОСТ 2874-82 за фізико-хімічними і мікробіологічними показниками. За встановлений факт реалізації споживачам води питної, яка не відповідала вимогам стандарту за мікробіологічними показниками, до підприємства застосовано штраф у розмірі 100% вартості реалізованої продукції, а саме 1 тис. 112 грн. 96 коп. За реалізацію води питної, що не відповідає нормам за фізико-хімічними показниками до вказаного підприємства також застосовано штраф у розмірі 25% вартості реалізованої продукції на суму 1 тис. 90 грн. 52 коп. Одна посадова особа притягнена до адміністративної відповідальності (сума штрафу – 204 грн.).

Загалом, за результатами державного нагляду у 2009 році видано 162 приписи про заборону реалізації перевірених партій продукції та 92 приписи про заборону реалізації всієї продукції; до підприємств-порушників застосовано 180 штрафів на загальну суму 298 тис. 166 грн. До посадових осіб застосовано адміністративні штрафи на загальну суму 39 тис. 355 грн.

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