Ціни на продукти харчування зростають. Хто відповідатиме?

Ціни на продукти харчування в Україні зросли і продовжують підніматися. Найбільш відчутно від початку року подорожчали цукор і молочні продукти. У Міністерстві економіки заявили, що об’єктивних підстав для цього немає, і доручили Державній інспекції із контролю за цінами до кінця тижня перевірити виробників і реалізаторів харчової продукції.

10 гривень за кілограм цукру, тоді як два місяці тому від коштував 7,5. 70 гривень за кілограм твердого сиру українського виробництва, що на 25 гривень дорожче, ніж у листопаді. Аналогічна ситуація спостерігається чи й не на всьому ринку харчових продуктів.

Головною причиною нинішнього стрибка цін на харчі є передвиборний піар, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник міністра економіки Михайло ПОЖИВАНОВ .

«Напередодні виборів політичні сили граються із цим. Більшість підприємств гуртової та роздрібної торгівлі перебувають у руках однієї політичної сили... Вони роблять це (підвищують ціни), як елемент передвиборної технології», – зазначає урядовець.

На підвищення вартості продуктів харчування вплинули як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори, переконана голова Українського фонду підтримки підприємства, народний депутат від Партії регіонів Ірина ГОРІНА . Це і спекуляція, після збільшення попиту на продукти у період новорічно-різдвяних свят, і подорожчання газу та бензину, і податковий тиск.

«Серед 80 відсотків підприємств податки уже зібрали за два квартали 2010 року. ПДВ не повертають, а податки беруть наперед, тому підприємства змушені хоча б таким чином збільшувати свої обігові кошти», – вважає регіоналка.

Не в останню чергу ціни на продукти харчування штовхнули вгору прогалини в економічній політиці та політична нестабільність, каже директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь ЮРЧИШИН . Тобто, люди почали споживати більше, а уряд не зміг вжити відповідних заходів, щоб наситити ринок.

«Український ринок залишається ненасиченим, – зазначає експерт. – І прогалини в економічній політиці, (для прикладу з цукром, в країні було завжди достатньо цукру, а зараз ми бачимо різке подорожчання), не додають оптимізму для споживчих ринків. А спроби якимось чином адмініструвати чи регулювати ціни, навпаки, можуть додати панічних настроїв. Насамперед, слід було вчасно оцінити ситуацію і провести інтервенції».

Ціни на продукти харчування у подальшому залежатимуть не в останню чергу від політичної ситуації в країні, вважають експерти. Проте не варто очікувати їхнього зниження. За сприятливих умов вони просто залишаться на нинішньому рівні.

Радіо Свобода