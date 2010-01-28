На Дніпропетровщині забракували 15,3% продукції

Протягом 2009 року інспектори державного нагляду за якістю продукції ДП «Дніпростандартметрологія» перевірили продукції на суму 40,105 млн. грн. Через невідповідність вимогам нормативних документів (НД) було забраковано товарів на 6,144 млн. грн. (15,3%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, до переліку забракованої продукції потрапили: харчова продукція ковбаси напівкопчені, копчені та варені, сир напівтвердий та твердий, яйця курячі, цукор, цукерки, рибна, м’ясна, молочна макаронна, хлібобулочна, кондитерська продукція, напівфабрикати заморожені, вода питна та мінеральна, алкогольні та безалкогольні напої, соки тощо), промислова продукція (котли електричні парові, клей ПВА, чоловічий та жіночий одяг, меблі, сумки тощо).

Загалом, за звітний період інспекторами державного нагляду ДП «Дніпростандартметрологія» провели 350 перевірок на 344 підприємствах.

За даними перевірок на 257 підприємствах виявлено факти випуску неякісної продукції та порушень вимог НД, що складає 73,4% від загальної кількості перевірених підприємств.

Під час перевірок найбільш поширеними порушеннями вимог НД виявилися вади маркування та пакування (58,28%); порушення за фізико-хімічними показниками (10,3%); порушення геометричних розмірів (12%); порушення за органолептичними показниками (10,57%);порушення за фізико-механічними показниками (8%); відсутність сертифіката на продукцію (6%); дефекти зовнішнього вигляду (7,14%); відсутність НД на продукцію (2,28%); порушення експлуатаційних показників (2,28%); відсутність засобів вимірювання та випробувань (0,28 %).