У Херсонський області вже підтоплено майже 2,4 тисяч будинків

В Херсонський області вже підтоплено 2390 будинків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань МНС Херсонської облдержадміністрації, внаслідок танення снігу та підняття рівня ґрунтових вод у 26 населених пунктах 6 районів області сталося підтоплення приватних будинків.

Найгірша ситуація в Цюрупинському та Каланчацькому районах, де підтоплені 1393 та 544 будинків відповідно.