Теплопостачання та подачу гарячої води на Оболоні відновлено, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили в Головному управлінні палива, енергетики та енергозбереження КМДА, роботи з ліквідації пошкодження тепломережі в Оболонському районі проводились з метою підвищення надійності роботи магістралі до кінця опалювального сезону. Наразі роботи успішно завершені фахівцями АК «Київенерго».

«Хочу повідомити, що минулої доби бригади «Київенерго» ліквідовували технологічне пошкодження тепломережі, яке було вчасно виявлено і потребувало оперативного втручання. Щоб не відкладати роботи до чергових морозів, було вирішено ліквідувати пошкодження, скориставшись потеплінням. Підкреслюю, це були цілком контрольовані заходи», – поінформував начальник Головного управління палива, енергетики та енергозбереження КМДА Олексій ДЕМИДОВ.

Він додав, що усунути пошкодження без відключення споживачів було неможливо. Тому було прийняте рішення тимчасово відключити споживачів, по можливості переключивши їх на інші джерела теплопостачання.

Прес-служба КМДА відзначає, що відключення споживачів частини Оболонського району від тепла та гарячого водопостачання відбулось 1 лютого о 23.35. Підключення після ремонтних робіт розпочалось 2 лютого о 18.50.

Як повідомляв УНІАН, близько опівночі 1 лютого через велику аварію від тепла та гарячої води було відключено 154 споживачі на шести вулицях Оболонського району столиці: 99 житлових будинків, один лікувальний заклад, 13 дитячих садків, 6 шкіл, 35 відомчих будівель. За даними прес-служби АК "Київенерго", постраждали вулиці: Богатирська, Зої Гайдай, Героїв Дніпра, Озерна, Маршала Тимошенка, пр. Героїв Сталінграду, пр. Оболонський.

«Пошкодження на Оболоні можна віднести до категорії великих. Пошкоджена теплотраса великим діаметром - 1000 мм. До того ж дана ділянка трубопроводу прийнята в експлуатацію в 1979 році і вже давно відслужила свій термін. Ліквідовувати пошкодження без відключення споживачів, на жаль, неможливо. Проте, роботи від вчорашнього вечора не припиняються і сьогодні до кінця дня намагатимемося повернути тепло і гарячу воду в будинки споживачів», – пообіцяв головний інженер АК «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ.