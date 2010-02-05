Держспоживстандарт забракував 22,2% хліба

Протягом 2009 року інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили 378 тонн хліба і хлібобулочних виробів під час виробництва на загальну суму 1531,9 тис. грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідало 83,9 тонн продукції на загальну суму 329,4 тис. грн. (22,2% перевіреної).

Про це УНІАН повідомила перс-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, впродовж 2009 року територіальні органи Держспоживстандарту провели 553 перевірки виробництва хліба та хлібобулочної продукції. Під час 465 перевірок були встановлені порушення вимог НД та випуск продукції неналежної якості.

Якість хлібобулочних виробів не відповідала вимогам за зовнішнім виглядом (наявність великих тріщин і підривів, забруднена і підгоріла скоринка, злипи, притиснення, неправильна форма), станом м’якушки (непропечена, волога на дотик, нееластична, з погано розвиненою пористістю, непромісами, пустотами, з відшаруванням скоринки від м’якушки).

Також хліб і хлібобулочні вироби виготовлялися із завищеними вологістю і кислотністю м’якушки, заниженою масовою часткою цукру і жиру, з відхиленнями від встановленої маси виробів. Крім того, порушувались вимоги стандартів щодо пакування, маркування та оформлення супровідної документації.

Основними причинами невідповідності хлібобулочних виробів були порушення технологічної дисципліни; недоліки підготовки виробництва; відсутність або неповна забезпеченість підприємства нормативною і технологічною документацією; відсутність необхідного технологічного обладнання; незадовільне метрологічне забезпечення; незадовільний контроль технологічного процесу під час виготовлення продукції; незадовільний контроль якості продукції керівництвом.

Зазначають, що аналіз матеріалів перевірок свідчить, що вагоміші порушення виявлені на малих підприємствах, де контроль якості готової продукції часто не організований відповідно до вимог НД. На 162 підприємствах із перевірених 2009 року відсутні власні лабораторії. Для проведення випробувань продукції за показниками якості ці підприємства укладають договори зі сторонніми організаціями, проте такий контроль якості продукції не завжди є достатнім.

Повідомляють, що через відсутність бюджетних коштів для відбору зразків продукції та проведення їхніх лабораторних досліджень за фізико-хімічними показниками перевірка значної кількості хлібобулочної продукції на відповідність вимогам НД проводилась не в повному обсягу