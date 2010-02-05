ДАІ проводить експеримент зі сплати водіями штрафів

Державна автомобільна інспекція проводить експеримент зі сплати водіями штрафів за порушення Правил дорожнього руху через платіжні термінали безпосередньо в автомобілях патрульної служби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у Києві та Дніпропетровську на початку року запроваджено використання платіжних терміналів, за допомогою яких штрафи за порушення Правил дорожнього руху можна сплачувати на місці складення протоколів.

На адресу ДАІ надходять скарги, що процедура сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху недосконала. Саме з метою спрощення процедури сплати штрафів за скоєні порушення ПДР, як експеримент, впроваджено використання нарядами Державної патрульної служби ДАІ терміналів оплати, що дозволяють здійснити сплату штрафу за допомогою платіжної картки безпосередньо на місці винесення постанови про сплату штрафів за адміністративні порушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Як зазначають в ДАІ, таке нововведення вигідне насамперед водіям. Зручність даного способу сплати штрафів для водія полягає в тому, що він не витрачає час на простоювання в черзі банківської установи, а потім - щоб надати квитанцію в ДАІ. Сплативши штраф на місці, водій впевнений, що його не очікуватиме неприємний “сюрприз”, коли він буде звертатися до ДАІ, зокрема при проходженні техогляду або зняттю з обліку авто.

Стягнення штрафу працівниками ДАІ може бути проведене безпосередньо в службових автомобілях ДПС ДАІ. Для цього водію, який порушив ПДР, необхідно мати при собі банківську картку. Щоправда, не кожен штраф може бути сплачено на місці, а лише за ті порушення ПДР, прийняття рішення стосовно яких входить до компетенції ДАІ.

Водночас, у ДАІ зазначають, що сплата штрафу на місці порушення - це добровільна справа кожного порушника ПДР. Якщо водій згоден з доводами інспектора ДАІ і визнаєте свою провину в скоєні адміністративного правопорушення, то він може скористатися можливістю та сплатити штраф через банківський платіжний термінал.

Ситуація з оплати штрафу аналогічна з розрахунком в супермаркеті за придбаний товар. У результаті такої операції з карткового рахунку гроші прямо потрапляють на потрібні рахунки Держказначейства. Турбуватися про безпеку зняття коштів не варто, тому що співробітник ДАІ зобов`язаний видати водієві чек з POS-терміналу про списання коштів, інший оригінал чеку прикріпляється до складено адміністративного протоколу.

Прес-служба ДАІ зазначає, що за місяць використання таких платіжних терміналів стала очевидна їх зручність. Державтоінспекція та водії, які вже таким чином сплатили штрафи, вважають, що подібне нововведення значно спрощує процедуру оплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху. Це ще один крок до викорінення корупції.

Експеримент вже дає бажані результати, й з часом термінали будуть встановлені в кожному патрульному автомобілі ДПС.